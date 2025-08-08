08.08.2025
Смотреть онлайн Adas PE Women - Clube Matense BA Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С - Женщины: Adas PE Women — Clube Matense BA Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Завершен
25:13 25:13 25:15
25:13 25:13 25:15
3 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Clube Matense BA Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Adas PE Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Adas PE Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Adas PE Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Adas PE Women со счетом 25-13
Сет 2. Команда Adas PE Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Adas PE Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Adas PE Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Adas PE Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Adas PE Women со счетом 25-13
Сет 3. Команда Adas PE Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Adas PE Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Adas PE Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Adas PE Women первая набрала 20 очков
Превью матча Adas PE Women — Clube Matense BA Women
Комментарии к матчу