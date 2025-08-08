08.08.2025
Смотреть онлайн Sampaio Correa Women - БНБ Клуб КЕ - Женщины 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С - Женщины: Sampaio Correa Women — БНБ Клуб КЕ - Женщины . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Завершен
25:21 25:21 29:27
3 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sampaio Correa Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда БНБ Клуб КЕ - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sampaio Correa Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sampaio Correa Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда БНБ Клуб КЕ - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда БНБ Клуб КЕ - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда БНБ Клуб КЕ - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда БНБ Клуб КЕ - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
