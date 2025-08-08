08.08.2025
Смотреть онлайн Sao Jose Women - Realizar Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С - Женщины: Sao Jose Women — Realizar Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Завершен
12:25 18:25 13:25
12:25 18:25 13:25
0 : 3
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Realizar Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Realizar Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Realizar Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Realizar Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Realizar Women со счетом 12-25
Сет 2. Команда Realizar Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Realizar Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Realizar Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Realizar Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Realizar Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Realizar Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Realizar Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Realizar Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Realizar Women первая набрала 20 очков
Превью матча Sao Jose Women — Realizar Women
Комментарии к матчу