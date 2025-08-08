Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sesi SP со счетом 26-28
Сет 2. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi SP первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sesi SP первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Sesi SP со счетом 18-25
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Clube Paineiras Morumby Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Sesi SP первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Sesi SP первая набрала 20 очков