08.08.2025

Смотреть онлайн Clube Paineiras Morumby Women - Sesi SP 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С - Женщины: Clube Paineiras Morumby WomenSesi SP . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Clube Paineiras Morumby Women
Завершен
26:28 18:25 25:19 19:25
1 : 3
08 августа 2025
Sesi SP
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sesi SP со счетом 26-28
Сет 2. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sesi SP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sesi SP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sesi SP со счетом 18-25
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Clube Paineiras Morumby Women со счетом 25-19
Сет 4. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Clube Paineiras Morumby Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sesi SP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sesi SP первая набрала 20 очков

Превью матча Clube Paineiras Morumby Women — Sesi SP

Команда Clube Paineiras Morumby Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

