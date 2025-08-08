08.08.2025
Смотреть онлайн Ла Матанса - Женщины - Banfield Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Ла Матанса - Женщины — Banfield Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
18:25 20:25 26:24 27:25 10:15
2 : 3
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Banfield Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Banfield Women со счетом 18-25
Сет 2. Команда Banfield Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Banfield Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Banfield Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banfield Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Banfield Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ла Матанса - Женщины со счетом 26-24
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Ла Матанса - Женщины со счетом 27-25
Сет 5. Команда Ла Матанса - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Banfield Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Banfield Women первая набрала 15 очков
