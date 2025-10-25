Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Syracuse (W) - Boston College (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Syracuse (W)Boston College (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paarlberg, Patton & Prins Players Court.

МСК, Стадион: Paarlberg, Patton & Prins Players Court
Чемпионаты НАСС - Женщины
Syracuse (W)
Отменен
0 : 0
25 октября 2025
Boston College (W)
Превью матча Syracuse (W) — Boston College (W)

Команда Syracuse (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Boston College (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Boston College (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Syracuse (W)
Syracuse (W)
Boston College (W)
Syracuse (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
23.10.2025
Boston College (W)
Boston College (W)
2:3
Syracuse (W)
Syracuse (W)
