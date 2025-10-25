Превью матча Syracuse (W) — Boston College (W)

Команда Syracuse (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Boston College (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 октября 2025 на поле команды Boston College (W), в том матче победу одержали гостьи.