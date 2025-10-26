Смотреть онлайн Alabama (W) - Kentucky (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Alabama (W) — Kentucky (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Foster Auditorium.
Превью матча Alabama (W) — Kentucky (W)
Команда Alabama (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Kentucky (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений.