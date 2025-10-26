Смотреть онлайн Ole Mississippi (W) - Texas A&M (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Ole Mississippi (W) — Texas A&M (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gillom Athletics Performance Center.
Превью матча Ole Mississippi (W) — Texas A&M (W)
Команда Ole Mississippi (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Texas A&M (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.