05.08.2025
Смотреть онлайн Sao Jose Dos Pinhais - Napoli Voleibol Cacador SC Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Суперлига С - Женщины: Sao Jose Dos Pinhais — Napoli Voleibol Cacador SC Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Завершен
25:17 25:22 25:15
3 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sao Jose Dos Pinhais со счетом 25-17
Сет 2. Команда Napoli Voleibol Cacador SC Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Napoli Voleibol Cacador SC Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Napoli Voleibol Cacador SC Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sao Jose Dos Pinhais со счетом 25-22
Сет 3. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Napoli Voleibol Cacador SC Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Sao Jose Dos Pinhais первая набрала 20 очков
