05.08.2025

Смотреть онлайн Gwangju University Women - Woosuk University Women 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Gwangju University WomenWoosuk University Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Matches Women
Gwangju University Women
Завершен
25:18 25:12 25:13
3 : 0
05 августа 2025
Woosuk University Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gwangju University Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gwangju University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gwangju University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gwangju University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Gwangju University Women со счетом 25-18
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Gwangju University Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Gwangju University Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Gwangju University Women со счетом 25-12
Сет 3. Команда Gwangju University Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Wooseok University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gwangju University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gwangju University Women первая набрала 20 очков

