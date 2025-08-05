05.08.2025
Смотреть онлайн Honam University Women - Mokpo University Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Honam University Women — Mokpo University Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
9:25 9:19
0 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mokpo University Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Mokpo University Women со счетом 9-25
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mokpo University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
