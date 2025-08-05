05.08.2025
Смотреть онлайн Dankook University Women - Kyungil University Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Dankook University Women — Kyungil University Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
19:25 14:25 19:25
0 : 3
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Kyungil University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Kyungil University Women со счетом 19-25
Сет 2. Команда Kyungil University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Kyungil University Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Kyungil University Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Kyungil University Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Kyungil University Women со счетом 14-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Kyungil University Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Kyungil University Women первая набрала 20 очков
