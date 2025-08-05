05.08.2025
Смотреть онлайн Pinheiros U19 - Centro Olimpico U19 Women 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Pinheiros U19 — Centro Olimpico U19 Women . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:18 25:20 25:20
3 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Pinheiros U19 со счетом 25-18
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Pinheiros U19 со счетом 25-20
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pinheiros U19 первая набрала 20 очков
