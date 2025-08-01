01.08.2025
Смотреть онлайн Huracan Women - La Patriada Municipio Florencio Varela Women 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Huracan Women — La Patriada Municipio Florencio Varela Women . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:22 25:20 23:25 23:25 14:16
2 : 3
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Huracan Women со счетом 25-22
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Huracan Women со счетом 25-20
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women со счетом 23-25
Сет 5. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда La Patriada Municipio Florencio Varela Women первая набрала 15 очков
