01.08.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Tortuguitas Women 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Tortuguitas Women . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
23:25 25:21 24:26 19:25
1 : 3
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 24-26
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
