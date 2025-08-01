Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Tortuguitas Women 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate WomenTortuguitas Women . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Nautico Zarate Women
Завершен
23:25 25:21 24:26 19:25
1 : 3
01 августа 2025
Tortuguitas Women
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 24-26
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков

Превью матча Nautico Zarate Women — Tortuguitas Women

