01.08.2025
Смотреть онлайн USA U23 - Белиз 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Pan-American Cup U23. Волейбол: USA U23 — Белиз . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Белиз первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Белиз первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Белиз первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Белиз первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда USA U23 со счетом 26-24
Сет 2. Команда Белиз первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда USA U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда USA U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда USA U23 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда USA U23 со счетом 25-16
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 20 очков
Превью матча USA U23 — Белиз
Комментарии к матчу