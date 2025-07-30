30.07.2025
Смотреть онлайн Египет - Пуэрто-Рико U19 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Молодежный чемпионат мира по волейболу U19: Египет — Пуэрто-Рико U19, 148 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 148 тур
Молодежный чемпионат мира по волейболу U19
Завершен
23:25 22:25 15:25
0 : 3
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Египет первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико U19 со счетом 23-25
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Пуэрто-Рико U19 со счетом 22-25
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Египет первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Пуэрто-Рико U19 первая набрала 20 очков
