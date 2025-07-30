Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Испания U19 - Аргентина 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйМолодежный чемпионат мира по волейболу U19: Испания U19Аргентина, 4 тур . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Молодежный чемпионат мира по волейболу U19
Испания U19
Завершен
25:22 25:23 27:25
3 : 0
30 июля 2025
Аргентина
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Испания U19 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Испания U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Испания U19 со счетом 25-22
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Испания U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Испания U19 со счетом 25-23
Сет 3. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Аргентина первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Аргентина первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей

Превью матча Испания U19 — Аргентина

