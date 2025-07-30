30.07.2025
Смотреть онлайн Депортиво Зюдамерика - Атлетико Дефенсорес Де Морено 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Депортиво Зюдамерика — Атлетико Дефенсорес Де Морено . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
25:16 29:27 25:14
25:16 29:27 25:14
3 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 25-16
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Депортиво Зюдамерика со счетом 29-27
Сет 3. Команда Club Atl. Defensores de Moreno первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Депортиво Зюдамерика первая набрала 20 очков
Превью матча Депортиво Зюдамерика — Атлетико Дефенсорес Де Морено
Комментарии к матчу