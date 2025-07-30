30.07.2025
Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Белла Виста 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Белла Виста . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
22:25 25:13 25:21 22:25 15:9
3 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CA Белла Виста первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CA Белла Виста первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CA Белла Виста первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CA Белла Виста со счетом 22-25
Сет 2. Команда CA Белла Виста первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-13
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-21
Сет 4. Команда CA Белла Виста первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CA Белла Виста первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CA Белла Виста первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда CA Белла Виста первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда CA Белла Виста со счетом 22-25
Сет 5. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
