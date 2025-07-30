Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Белла Виста 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Белла Виста . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .