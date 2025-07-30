30.07.2025
Смотреть онлайн GELP - Универсидад де ла Матанса 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: GELP — Универсидад де ла Матанса . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
18:25 28:30 25:18 28:26 3:2
3 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Универсидад де ла Матанса со счетом 18-25
Сет 2. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Универсидад де ла Матанса со счетом 28-30
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда GELP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда GELP со счетом 25-18
Тайм-аут
Сет 4. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда GELP со счетом 28-26
