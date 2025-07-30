30.07.2025
Смотреть онлайн Доминиканская Республика (23) - USA U23 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Pan-American Cup U23. Волейбол: Доминиканская Республика (23) — USA U23 . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Завершен
23:25 26:24 31:29 25:16
3 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда USA U23 со счетом 23-25
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Доминиканская Республика (23) со счетом 26-24
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Доминиканская Республика (23) со счетом 31-29
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков
Превью матча Доминиканская Республика (23) — USA U23
История последних встреч
Доминиканская Республика (23)
USA U23
1 победа
0 побед
100%
0%
04.08.2025
USA U23
2:3
Доминиканская Республика (23)
