30.07.2025

Смотреть онлайн Доминиканская Республика (23) - USA U23 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйPan-American Cup U23. Волейбол: Доминиканская Республика (23)USA U23 . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Pan-American Cup U23. Волейбол
Доминиканская Республика (23)
Завершен
23:25 26:24 31:29 25:16
3 : 1
30 июля 2025
USA U23
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда USA U23 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда USA U23 со счетом 23-25
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Доминиканская Республика (23) со счетом 26-24
Сет 3. Команда USA U23 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Доминиканская Республика (23) со счетом 31-29
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Доминиканская Республика (23) первая набрала 20 очков

Превью матча Доминиканская Республика (23) — USA U23

История последних встреч

Доминиканская Республика (23)
Доминиканская Республика (23)
USA U23
Доминиканская Республика (23)
1 победа
0 побед
100%
0%
04.08.2025
USA U23
USA U23
2:3
Доминиканская Республика (23)
Доминиканская Республика (23)
