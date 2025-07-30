30.07.2025
Смотреть онлайн Limeira U19 Women - Волей Эра U19 - Женщины 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Limeira U19 Women — Волей Эра U19 - Женщины . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:16 25:16 25:19
3 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Limeira U19 Women со счетом 25-16
Сет 2. Команда Волей Эра U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Limeira U19 Women со счетом 25-16
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Limeira U19 Women первая набрала 20 очков
Превью матча Limeira U19 Women — Волей Эра U19 - Женщины
Комментарии к матчу