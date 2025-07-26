Сет 1. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Albert Einstein CBBA Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда San Simon Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Simon Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда San Simon Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда San Simon Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда San Simon Women со счетом 20-25
Сет 3. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда San Simon Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда San Simon Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда San Simon Women со счетом 17-25
Сет 4. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Albert Einstein CBBA Women со счетом 25-22
Сет 5. Команда San Simon Women первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда San Simon Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Albert Einstein CBBA Women первая набрала 15 очков