20.07.2025
Смотреть онлайн Mongolia University Women - India University Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade Women: Mongolia University Women — India University Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade Women
Завершен
25:16 16:25 25:16 25:20
3 : 1
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Mongolia University Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Mongolia University Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Mongolia University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Mongolia University Women со счетом 25-16
Сет 2. Команда Mongolia University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда India University Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда India University Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда India University Women со счетом 16-25
Сет 3. Команда Mongolia University Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Mongolia University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Mongolia University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Mongolia University Women со счетом 25-16
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
