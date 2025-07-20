20.07.2025
Смотреть онлайн Green Dragon - International 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи - 3 сета: Green Dragon — International . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Матчи - 3 сета
Отменен
- : -
20 июля 2025
Превью матча Green Dragon — International
История последних встреч
Green Dragon
International
1 победа
0 побед
100%
0%
06.09.2025
Green Dragon
2:1
International
Комментарии к матчу