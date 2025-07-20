Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Dak Lak U23 Women - Thai Nguyen U23 Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины: Dak Lak U23 WomenThai Nguyen U23 Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины
Dak Lak U23 Women
Завершен
18:25 16:25 27:25 13:25
1 : 3
20 июля 2025
Thai Nguyen U23 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Thai Nguyen U23 Women со счетом 18-25
Сет 2. Команда Dak Lak U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Thai Nguyen U23 Women со счетом 16-25
Сет 3. Команда Dak Lak U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Dak Lak U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Dak Lak U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Dak Lak U23 Women со счетом 27-25
Сет 4. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Thai Nguyen U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Dak Lak U23 Women — Thai Nguyen U23 Women

