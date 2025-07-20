Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Чанг Ан Ниньбинь U23 - Ha Tinh U23 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23: Чанг Ан Ниньбинь U23Ha Tinh U23 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Чемпионат U23
Чанг Ан Ниньбинь U23
Завершен
25:22 29:27 25:13
3 : 0
20 июля 2025
Ha Tinh U23
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 29-27
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков

Превью матча Чанг Ан Ниньбинь U23 — Ha Tinh U23

Комментарии к матчу
