20.07.2025
Смотреть онлайн Чанг Ан Ниньбинь U23 - Ha Tinh U23 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23: Чанг Ан Ниньбинь U23 — Ha Tinh U23 . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Чемпионат U23
Завершен
25:22 29:27 25:13
3 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ha Tinh U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 29-27
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков
Превью матча Чанг Ан Ниньбинь U23 — Ha Tinh U23
