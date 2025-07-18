18.07.2025
Смотреть онлайн Australia Univ. - Portugal Universiade Team 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade: Australia Univ. — Portugal Universiade Team . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade
Завершен
16:25 25:21 25:19 23:25 18:20
2 : 3
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Australia Univ. первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Portugal Universiade Team первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Portugal Universiade Team первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Portugal Universiade Team первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Portugal Universiade Team со счетом 16-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Australia Univ. первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Australia Univ. со счетом 25-21
Сет 3. Команда Portugal Universiade Team первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Australia Univ. первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Australia Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Australia Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Australia Univ. со счетом 25-19
Сет 4. Команда Australia Univ. первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Australia Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Australia Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Australia Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Portugal Universiade Team со счетом 23-25
Сет 5. Команда Australia Univ. первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Australia Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Australia Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Portugal Universiade Team первая набрала 20 очков
Превью матча Australia Univ. — Portugal Universiade Team
История последних встреч
Australia Univ.
Portugal Universiade Team
1 победа
0 побед
100%
0%
23.07.2025
Australia Univ.
3:2
Portugal Universiade Team
