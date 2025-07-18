Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Mongolia University Women - Argentina Universiade Team 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade Women: Mongolia University WomenArgentina Universiade Team . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Summer Universiade Women
Mongolia University Women
Завершен
19:25 25:12 28:26 25:15
3 : 1
18 июля 2025
Argentina Universiade Team
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Argentina Universiade Team со счетом 19-25
Сет 2. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Mongolia University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Mongolia University Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Mongolia University Women со счетом 25-12
Сет 3. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Argentina Universiade Team первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Mongolia University Women со счетом 28-26
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Mongolia University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут

