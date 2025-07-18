18.07.2025
Смотреть онлайн Chile University Women - France Univ. 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade Women: Chile University Women — France Univ. . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade Women
Завершен
25:23 22:25 15:25 22:25
1 : 3
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда France Univ. первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Chile University Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Chile University Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Chile University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Chile University Women со счетом 25-23
Сет 2. Команда France Univ. первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда France Univ. первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда France Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда France Univ. первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда France Univ. со счетом 22-25
Сет 3. Команда France Univ. первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда France Univ. первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда France Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда France Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда France Univ. со счетом 15-25
Сет 4. Команда France Univ. первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда France Univ. первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда France Univ. первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда France Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
