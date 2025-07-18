18.07.2025
Смотреть онлайн Da Nang U23 - Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23: Da Nang U23 — Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Чемпионат U23
Завершен
25:19 19:25 19:25 20:25
1 : 3
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Da Nang U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Da Nang U23 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Da Nang U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Da Nang U23 со счетом 25-19
Сет 2. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины со счетом 19-25
Сет 3. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины со счетом 19-25
Сет 4. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Тхант Пхо Хошимин U23 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
