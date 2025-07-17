17.07.2025
Смотреть онлайн India University Women - Poland University Women 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade Women: India University Women — Poland University Women . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade Women
Завершен
15:25 13:25 15:25
0 : 3
17 июля 2025
Тайм-аут
Сет 1. Команда Poland University Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Poland University Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Poland University Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Poland University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Poland University Women со счетом 15-25
Тайм-аут
Сет 2. Команда Poland University Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Poland University Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Poland University Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Poland University Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Poland University Women со счетом 13-25
Сет 3. Команда Poland University Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Poland University Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Poland University Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Poland University Women первая набрала 20 очков
Превью матча India University Women — Poland University Women
