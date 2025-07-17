17.07.2025
Смотреть онлайн Japan Univ. - Chile University Women 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade Women: Japan Univ. — Chile University Women . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade Women
Завершен
25:13 25:10 25:12
25:13 25:10 25:12
3 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Japan Univ. первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Japan Univ. первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Japan Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Japan Univ. первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Japan Univ. со счетом 25-13
Сет 2. Команда Japan Univ. первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Japan Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Japan Univ. первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Japan Univ. первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Japan Univ. со счетом 25-10
Сет 3. Команда Japan Univ. первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Japan Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Japan Univ. первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Japan Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Japan Univ. — Chile University Women
Комментарии к матчу