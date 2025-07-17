17.07.2025
Смотреть онлайн Chinese Taipei Univ. - Australia Univ. 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Summer Universiade: Chinese Taipei Univ. — Australia Univ. . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Summer Universiade
Завершен
23:25 22:25 30:28 24:26
23:25 22:25 30:28 24:26
1 : 3
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Australia Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Australia Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Australia Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Australia Univ. со счетом 23-25
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Australia Univ. со счетом 22-25
Сет 3. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Chinese Taipei Univ. со счетом 30-28
Сет 4. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Chinese Taipei Univ. первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Chinese Taipei Univ. — Australia Univ.
Комментарии к матчу