17.07.2025

Смотреть онлайн Sanest Khanh Hoa U23 - Чанг Ан Ниньбинь U23 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23: Sanest Khanh Hoa U23Чанг Ан Ниньбинь U23 . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Чемпионат U23
Sanest Khanh Hoa U23
Завершен
21:25 25:20 18:25 25:23 9:15
2 : 3
17 июля 2025
Чанг Ан Ниньбинь U23
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 21-25
Сет 2. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sanest Khanh Hoa U23 со счетом 25-20
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Ninh Binh U23 со счетом 18-25
Сет 4. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Sanest Khanh Hoa U23 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Sanest Khanh Hoa U23 со счетом 25-23
Сет 5. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ninh Binh U23 первая набрала 15 очков

Превью матча Sanest Khanh Hoa U23 — Чанг Ан Ниньбинь U23

Команда Sanest Khanh Hoa U23 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Чанг Ан Ниньбинь U23, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Sanest Khanh Hoa U23
Sanest Khanh Hoa U23
Чанг Ан Ниньбинь U23
Sanest Khanh Hoa U23
0 побед
1 победа
0%
100%
23.07.2025
Чанг Ан Ниньбинь U23
Чанг Ан Ниньбинь U23
3:2
Sanest Khanh Hoa U23
Sanest Khanh Hoa U23
