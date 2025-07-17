Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23 : Sanest Khanh Hoa U23 — Чанг Ан Ниньбинь U23 . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Sanest Khanh Hoa U23 — Чанг Ан Ниньбинь U23

Команда Sanest Khanh Hoa U23 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Чанг Ан Ниньбинь U23, в том матче победу одержали хозяева.