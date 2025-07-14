Смотреть онлайн США U19 - Мексика U19 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Pan Am Cup U19: США U19 — Мексика U19 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
25:20 25:21 25:18
Превью матча США U19 — Мексика U19
Команда США U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мексика U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.