14.07.2025

Смотреть онлайн США U19 - Мексика U19 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Pan Am Cup U19: США U19Мексика U19 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Pan Am Cup U19
США U19
Завершен
25:20 25:21 25:18
3 : 0
14 июля 2025
Мексика U19
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда США U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда США U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда США U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда США U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда США U19 со счетом 25-20
Сет 2. Команда США U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда США U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда США U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда США U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда США U19 со счетом 25-21
Сет 3. Команда США U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда США U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда США U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда США U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча США U19 — Мексика U19

Команда США U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Мексика U19, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

