14.07.2025
Смотреть онлайн BTL Thong Tin U23 Women - Vietinbank U23 Women 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины: BTL Thong Tin U23 Women — Vietinbank U23 Women . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины
Завершен
26:24 25:21 25:16
3 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда BTL Thong Tin U23 Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда BTL Thong Tin U23 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 20 очков
