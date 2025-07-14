Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн BTL Thong Tin U23 Women - Vietinbank U23 Women 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины: BTL Thong Tin U23 WomenVietinbank U23 Women . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
Вьетнам - Чемпионат U23 - Женщины
BTL Thong Tin U23 Women
Завершен
26:24 25:21 25:16
3 : 0
14 июля 2025
Vietinbank U23 Women
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда BTL Thong Tin U23 Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vietinbank U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда BTL Thong Tin U23 Women со счетом 25-21
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U23 Women первая набрала 20 очков

Превью матча BTL Thong Tin U23 Women — Vietinbank U23 Women

Комментарии к матчу
