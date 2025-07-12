12.07.2025
Смотреть онлайн CEAT Bira U19 Women - Сожипа U19 - Женщины 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: CEAT Bira U19 Women — Сожипа U19 - Женщины . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
25:18 25:15 12:25 25:21
3 : 1
12 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CEAT/Bira U19 Women со счетом 25-18
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CEAT/Bira U19 Women со счетом 25-15
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сожипа U19 - Женщины со счетом 12-25
Сет 4. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков
