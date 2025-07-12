Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.07.2025

Смотреть онлайн CEAT Bira U19 Women - Сожипа U19 - Женщины 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: CEAT Bira U19 WomenСожипа U19 - Женщины . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Matches Women
CEAT Bira U19 Women
Завершен
25:18 25:15 12:25 25:21
3 : 1
12 июля 2025
Сожипа U19 - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CEAT/Bira U19 Women со счетом 25-18
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CEAT/Bira U19 Women со счетом 25-15
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сожипа U19 - Женщины со счетом 12-25
Сет 4. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сожипа U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда CEAT/Bira U19 Women первая набрала 20 очков

Превью матча CEAT Bira U19 Women — Сожипа U19 - Женщины

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Локомотив Локомотив
8 Января
13:30
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Января
21:00
Нефтехимик Нефтехимик
Адмирал Адмирал
8 Января
14:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Января
22:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
8 Января
17:00
Металлург Металлург
Авангард Авангард
8 Января
14:30
AK Барс AK Барс
Барыс Барыс
8 Января
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Автомобилист Автомобилист
8 Января
14:30
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
8 Января
23:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
8 Января
20:30