09.07.2025

Смотреть онлайн Чили U19 - Suriname U19 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Pan Am Cup U19: Чили U19Suriname U19 . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Pan Am Cup U19
Чили U19
Завершен
25:14 25:17 25:14
3 : 0
09 июля 2025
Suriname U19
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Чили U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чили U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чили U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Чили U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Чили U19 со счетом 25-14
Сет 2. Команда Чили U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чили U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Чили U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Чили U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Чили U19 со счетом 25-17
Сет 3. Команда Чили U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чили U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чили U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Чили U19 первая набрала 20 очков

