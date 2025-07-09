Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Мексика U19 - Panama U19 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Pan Am Cup U19: Мексика U19Panama U19 . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Pan Am Cup U19
Мексика U19
Завершен
25:14 25:22 25:14
3 : 0
09 июля 2025
Panama U19
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мексика U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Мексика U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Мексика U19 со счетом 25-14
Сет 2. Команда Мексика U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мексика U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Panama U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Мексика U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Мексика U19 со счетом 25-22
Сет 3. Команда Panama U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мексика U19 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Мексика U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Мексика U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Мексика U19 — Panama U19

