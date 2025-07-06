06.07.2025
Смотреть онлайн International - Форс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи - 3 сета: International — Форс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Матчи - 3 сета
Завершен
25:21 25:20
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Форс первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда International первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда International первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда International первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда International со счетом 25-21
Сет 2. Команда International первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда International первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда International первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда International первая набрала 20 очков
Тайм-аут
