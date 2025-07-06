06.07.2025
Смотреть онлайн Хермандад Навал - Ingenieria 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала - Лига Асенсо: Хермандад Навал — Ingenieria . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала - Лига Асенсо
Завершен
18:25 15:25 15:25
0 : 3
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хермандад Навал первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ingenieria со счетом 18-25
Сет 2. Команда Хермандад Навал первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ingenieria со счетом 15-25
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков
