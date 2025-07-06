Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Хермандад Навал - Ingenieria 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала - Лига Асенсо: Хермандад НавалIngenieria . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Гватемала - Лига Асенсо
Хермандад Навал
Завершен
18:25 15:25 15:25
0 : 3
06 июля 2025
Ingenieria
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хермандад Навал первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ingenieria со счетом 18-25
Сет 2. Команда Хермандад Навал первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ingenieria со счетом 15-25
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ingenieria первая набрала 20 очков

Превью матча Хермандад Навал — Ingenieria

