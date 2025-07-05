05.07.2025
Смотреть онлайн Ривер Плейт - Женщины - GEBA Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Ривер Плейт - Женщины — GEBA Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:21 25:8 25:17
3 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 25-21
Сет 2. Команда GEBA Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 25-8
Сет 3. Команда GEBA Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
