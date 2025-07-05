Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Бока Джуниорс - Ferro Carril Oeste 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Бока ДжуниорсFerro Carril Oeste . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Бока Джуниорс
Завершен
21:25 25:22 25:17 25:14
3 : 1
05 июля 2025
Ferro Carril Oeste
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 21-25
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-22
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-17
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков

Превью матча Бока Джуниорс — Ferro Carril Oeste

Комментарии к матчу
