05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Бока Джуниорс — Ferro Carril Oeste . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
21:25 25:22 25:17 25:14
3 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 21-25
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-22
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Бока Джуниорс со счетом 25-17
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Бока Джуниорс первая набрала 20 очков
