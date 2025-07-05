05.07.2025
Смотреть онлайн Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины - Velez Sarsfield 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины — Velez Sarsfield . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:10 26:24 25:18
3 : 0
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины со счетом 25-10
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины со счетом 26-24
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины — Velez Sarsfield
История последних встреч
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Velez Sarsfield
1 победа
0 побед
100%
0%
09.08.2025
Velez Sarsfield
0:3
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
