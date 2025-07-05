Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины - Velez Sarsfield 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Банка Провинсиа Ла Плата - ЖенщиныVelez Sarsfield . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Завершен
25:10 26:24 25:18
3 : 0
05 июля 2025
Velez Sarsfield
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины со счетом 25-10
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины со счетом 26-24
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины — Velez Sarsfield

История последних встреч

Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Velez Sarsfield
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
09.08.2025
Velez Sarsfield
Velez Sarsfield
0:3
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Банка Провинсиа Ла Плата - Женщины
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
2 Января
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2 Января
21:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Дрезден Дрезден
2 Января
21:30
Кёльнер Кёльнер
Тайгерз Тайгерз
2 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Швеннингер Швеннингер
2 Января
21:30