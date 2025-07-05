05.07.2025
Смотреть онлайн УНЛАМ - Женщины - UNTREF Voley Women 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: УНЛАМ - Женщины — UNTREF Voley Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
25:23 22:25 18:25 18:25
1 : 3
05 июля 2025
Сет 1. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда УНЛАМ - Женщины со счетом 25-23
Сет 2. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда UNTREF Voley Women со счетом 22-25
Сет 3. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда УНЛАМ - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда UNTREF Voley Women со счетом 18-25
Сет 4. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
