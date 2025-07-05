Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн CA San Lorenzo - San Gregorio Women 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: CA San LorenzoSan Gregorio Women . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
CA San Lorenzo
Завершен
25:23 25:11 28:26
3 : 0
05 июля 2025
San Gregorio Women
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CA San Lorenzo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Gregorio Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда San Gregorio Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда San Gregorio Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CA San Lorenzo со счетом 25-23
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CA San Lorenzo первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CA San Lorenzo со счетом 25-11
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CA San Lorenzo первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча CA San Lorenzo — San Gregorio Women

