04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina Copa A. Marquez Women: Estudiantes de La Plata — ГЕЛП - Женщины . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Copa A. Marquez Women
Завершен
17:25 21:25 14:25
0 : 3
04 июля 2025
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ГЕЛП - Женщины со счетом 17-25
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ГЕЛП - Женщины со счетом 21-25
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
Превью матча Estudiantes de La Plata — ГЕЛП - Женщины
