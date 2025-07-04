04.07.2025
Смотреть онлайн Huracan Women - Nautico Zarate Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Huracan Women — Nautico Zarate Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:17 25:23 16:25 21:25 7:15
2 : 3
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Huracan Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Huracan Women со счетом 25-23
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 21-25
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Превью матча Huracan Women — Nautico Zarate Women
Комментарии к матчу